Правительство России расширило список наркотических средств

Правительство России расширило список наркотических средств. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, документ включает в данный перечень 23 новых прекурсора, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из них являются легальной альтернативой уже включенных в перечень прекурсоров.

Также в документе определили крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.