Подростка из Хабаровска обвинили в подготовке теракта на территории воинской части

В Хабаровске девятиклассник хотел устроить теракт в воинской части и свергнуть власть. Об этом сообщает Baza.

По версии следователей, 15-летний юноша создал группу в Telegram, где пропагандировал свержение власти и приход к ней представителей его движения. Сделать он это предлагал в том числе с помощью терактов. К одному из них он якобы начал готовиться.

Подросток нашел в интернете инструкцию по изготовлению коктейлей Молотова. Ими он, по данным следователей, хотел забросать территорию местной воинской части.

После того, как о его планах стало известно правоохранителям, мальчика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о прохождении обучения в целях террористической деятельности и о подготовке к теракту.