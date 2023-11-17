Под Екатеринбургом в ДТП серьезно пострадали девять человек

В Свердловской области произошло лобовое столкновение двух легковушек. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональный Минздрав.

ДТП произошло на 191-м километре автотрассы регионального значения Р352 Серов — Екатеринбург. Водитель Toyota отвлекся от управления автомобилем и потерял контроль. Он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Lada, которая через какое-то время загорелась.

В результате аварии пострадали девять человек, пятеро из них — в реанимации, четверо — в хирургическом отделении.

Отмечается, что водитель иномарки уже 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.