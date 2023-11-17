Песков: следующий президент должен быть таким, как Путин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказал, что следующий президент должен быть таким же, как действующий Владимир Путин. Об этом пишет Life со ссылкой на студенческий информационный канал «МГИМО 360».

«Таким же. Или другим, но таким же», — ответил представитель Кремля на вопрос, каким будет следующий лидер России.

Также Песков выразил надежду, что Путин выдвинет свою кандидатуру на новый срок, а большинство россиян его поддержат. Он отметил, что глава государства пока что не заявлял о готовности баллотироваться.