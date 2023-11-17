Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
-3°
Вск, 19
-3°
ЦБ USD 88.95 -0.51 17/11
ЦБ EUR 96.59 -0.54 17/11
Нал. USD 90 / 90.7 17/11 14:20
Нал. EUR 97.14 / 90.7 17/11 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
2 380
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
2 803
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
21 395
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
5 659
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Песков: следующий президент должен быть таким, как Путин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказал, что следующий президент должен быть таким же, как действующий Владимир Путин. Об этом пишет Life со ссылкой на студенческий информационный канал «МГИМО 360».

«Таким же. Или другим, но таким же», — ответил представитель Кремля на вопрос, каким будет следующий лидер России.

Также Песков выразил надежду, что Путин выдвинет свою кандидатуру на новый срок, а большинство россиян его поддержат. Он отметил, что глава государства пока что не заявлял о готовности баллотироваться.