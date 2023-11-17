Песков ответил на вопрос о ядерной войне

Все заявления о том, что Россия готова развязать ядерную войну, являются голословными и недопустимыми. Об этом сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, пишет «URA.RU».

"С эмоциональной точки зрения [мысли о ядерной войне] имеют основания, потому что за последний год мы слышим безответственную ядерную риторику, безумные обвинения нас в том, что мы готовы развязать ядерную войну. Это недопустимо", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что Россия ответственно подходит к тому, чем обладает. Страна относится к имеющейся силе крайне аккуратно.