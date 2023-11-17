Павел Малков высказался о необходимости депутатского контроля

Строительный сезон подходит к концу. Часть объектов в Рязанской области сдадут в эксплуатацию в этом году, другую часть — в 2024 году, так как ее выполняют в рамках двухлетних контрактов.

Губернатор Павел Малков прокомментировал ход строительства объектов соцсферы. Он отметил, что в настоящее время активный депутатский контроль позволит дополнительно посмотреть обстановку на каждом объекте, и при выявлении недостатков содействовать их оперативному устранению.

«У нас строится 44 социальных объекта. Это школы, детские сады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта. Тридцать три из них сдаются уже в этом году. Большие объемы, и здесь важно не забывать про депутатский контроль, — подчеркнул Павел Малков. — В первую очередь прошу подключиться депутатов „Единой России“. Еще можно сейчас что-то доделать, исправить, скорректировать. Есть хороший пример, когда ход капитального ремонта школ отслеживали и контролировали педагоги, родители учеников. Необходимо, чтобы и депутатский контроль работал при строительстве каждого социального объекта. Депутаты хорошо знают свои округа, запросы жителей. Они должны понимать всю ситуацию и представлять интересы жителей на всех таких строительных площадках», — подчеркнул Павел Малков.