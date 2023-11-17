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На железнодорожном вокзале Рязань-2 появился первый фандомат

Первый фандомат по приему пластиковой и металлической тары установили на железнодорожном вокзале Рязань-2. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Это устройство позволит увеличить объемы переработки вторичного сырья, что напрямую влияет на сокращение объемов захоронения отходов на мусорных полигонах и выбросов углекислого газа в атмосферу.

Кроме того, при использовании фандомата взамен начисляются бонусы, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе «Инновационной Экологической Платформы».

Отмечается, что в ближайшее время такой же аппарат появится и на вокзале Рязань-1.

Всего с начала 2023 года работники Московской железной дороги установили фандоматы на вокзалах в Орле, Туле, Курске, Смоленске и на станции Брянск-Орловский.