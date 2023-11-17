На Старожиловском конезаводе лошадь умерла после того, как ее покормили туристы

На Старожиловском конезаводе лошадь умерла после того, как ее покормили туристы. Об этом сообщили в группе «Лагерь осознанного отдыха».

В посте сообщили, что днем лошадь по имени Роза чем-то покормили туристы. Вечером у нее начались сильнейшие колики и ночью она умерла.

«Мы обращаемся ко всем нашим подписчикам и гостям усадьбы, пожалуйста, не кормите лошадей. Даже чуть-чуть нельзя. Неправильное питание приводит к расстройствам пищеварительной системы, коликам, вызывает отравление и аллергические реакции. А еще лошади дерутся, травмируют друг друга», — отметил автор поста.