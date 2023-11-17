«Ъ»: на Госуслугах появится раздел со сведениями о зарегистрированных сим-картах

На портале «Госуслуги» появится информация о зарегистрированных на граждан сим-картах. Об этом пишет « Коммерсант ».

По идее Минцифры, в результате каждый пользователь в личном кабинете сможет проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным данным новые номера.

Инициатива призвана помочь в борьбе с телефонным мошенничеством.

Информация будет доступна только в личных кабинетах. Сейчас эти данные есть только у операторов связи.

Согласно текущему законодательству абонент может заблокировать сим-карту в личном кабинете оператора, через звонок ему или визит в салон связи. По закону «О связи» оператор обязан сам проверять достоверность сведений об абоненте еще до начала оказания услуг, в том числе данные о конечных пользователях, если сим-карта оформлена на юрлиц и МП.