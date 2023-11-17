На базе «Фабрики процессов» состоялся тренинг по внедрению инструментов бережливого производства

На базе «Фабрики процессов» Агентства развития бизнеса вновь состоялся тренинг по внедрению инструментов бережливого производства. Его участниками стали сотрудники предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

Представители «Печатных технологий», «Фибратека», «Рельеф-Центра», АО «Павловское», а также партнер нацпроекта ― компания РЖД в формате игры собрали пульты управления регулятора давления газа. В процессе они находили потери, которые мешали сделать это быстро и качественно, ― отсутствие своевременной информации и комплектующих, а также неравномерная нагрузка операторов.

Все эти проблемы привели к получению убытка по итогам первой смены. Но в итоге команде удалось повысить выработку до 136%, сократить занимаемые площади на 76%, а транспортировку сырья ― на 80%. Себестоимость готовых изделий также снизилась на 47%.

«Учитывая широкую сферу применения методов бережливого производства, „Фабрика процессов“ привлекает компании из различных сфер. В динамичной игровой форме тренинг позволяет им научиться взаимодействовать в команде, чтобы достичь целевых показателей. Производственники узнают, как оптимизировать рабочие процессы, учатся экономить время и ресурсы, а в дальнейшем будут повышать эффективность работы уже на своих реальных рабочих местах», ― отметил руководитель Регионального центра компетенций Виктор Михеев-Даниловцев.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.