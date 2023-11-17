Минобороны: за неделю ВСУ потеряли более 1 810 военных
За неделю ВСУ потеряли более 1 810 военных. Об этом сообщает МИнобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что за прошедшую неделю российские военные отразили на Красно-Лиманском направлении 23 атаки ВСУ, там противник потерял более 1 100 военных и 27 единиц техники. Также ВС РФ уничтожили за неделю четыре РЛС ВСУ.
Групповыми ударами российские военные поразили пункты временной дислокации нацформирований «Азов» * и «Правый сектор» *.
За неделю ВС РФ сбили три украинских МиГ-29, уничтожены 198 беспилотников, 22 снаряда системы HIMARS.
*признаны экстремистскими и запрещены в РФ.