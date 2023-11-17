Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 18-19 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На сцене клуба Deep выступят популярные хитмейкеры Jakone & A.V.G. и певец Султан Лагучев.
В Лесопарке пройдет физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза».
На сцене арт-клуба «Площадка» с юбилейным концертом выступит нижегородская панк-группа F.P.G.
В ТРЦ «М5 Молл» пройдет международная выставка кошек.
В рязанской филармонии в сопровождении губернаторского симфонического оркестра выступит французский пианист, лауреат международных конкурсов Марсель Тадокоро. Также в филармонии состоится концерт Владимира Кузьмина.
В кафе-клубе «Старый парк» выступит джазовый вокальный ансамбль «МамаJazz» и Элла Хрусталева.
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