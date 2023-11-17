Из России выдворили четверых иностранцев, прибывавших в Рязанской области

16 ноября за пределы России выдворили четверых мигрантов, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее полицейские выявили, что два гражданина Таджикистана, один — Узбекистана и один — Айзербайджана проживают в России с нарушением правил въезда или режима пребывания в стране. Суд постановил выдворить их за пределы России.

Отмечается, что до решения суда мигранты жили в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД. После их вывезли в аэропорт «Домодедово» и посадили их на самолеты, следующие в их родные страны.

Всего с начала 2023 года из Рязанской области за пределы России выдворили 12 граждан и депортировали 165. Также им запретили въезд в РФ на срок от 5 до 10 лет.