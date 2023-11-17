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ХК «Рязань-ВДВ» сыграет с «Молотом» 17 ноября

В пятницу, 17 ноября, ХК «Рязань-ВДВ» примет ХК «Молот» из Перми. Этот матч завершает не только домашнюю серию, но и первый круг первенства Olimpbet ВХЛ — Кубка Шелкового пути для рязанской команды. Встреча пройдет в ДС «Олимпийский» в 19:00.

В предыдущем матче, который состоялся 15 ноября, «десантники» одержали победу над «Челнами» со счетом 6:3, впервые в этом сезоне забросив шесть шайб в ворота соперника. Пермский коллектив в последнем матче обыграл команду «СКА-Нева» в гостях — 2:0.

«Молот» подходит к игре с «Рязанью-ВДВ» в хорошей форме, имея выдающуюся серию побед длиной в четырнадцать матчей. Пермская команда располагается на второй строчке турнирной таблицы с 40 очками. «Десантники» же занимают 18-е место, набрав 27 баллов.

Эта игра станет 28-й по счету в этом сезоне для рязанской команды и подведет черту под первой половиной чемпионата.

Матч обещает быть интересным, поскольку «Молот» стремится догнать идущий на первом месте «Рубин», а «Рязань-ВДВ» продолжает борьбу за заветную 16-ю строчку турнирной таблицы.

Билеты на матч с «Молотом» можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» (г. Рязань, ул. Зубковой, 12 к2) и здесь: https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/