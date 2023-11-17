Госдума приняла закон о дополнительном увеличении акцизов на табак и вино

Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает с 1 мая 2024 года акцизы на вино, а с 1 января — на табак. Об этом пишет «Интерфакс».

Поправки в Налоговый кодекс внесли в парламент правительством России 29 сентября в рамках «бюджетного пакета».

Согласно документу, акцизы на вино в России составят 108 рублей за литр, это в три раза выше, чем было предусмотрено. В этом году ставка винного акциза составляет 34 рубля за литр.

С 1 января табак предложено обложить акцизом в 4 448 рублей за один кг, а на сигареты и папиросы до 2 813 рублей за одну тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 рублей.