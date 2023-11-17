Финляндия направит Украине военную помощь на 100 миллионов евро

Финляндия направит Украине военную помощь на 100 миллионов евро. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны скандинавской страны.

«Финляндия отправит больше военной техники для помощи Украине. Президент принял решение по этому вопросу 17 ноября 2023 года по предложению правительства. Это будет 20-я поставка военной техники на Украину. Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 100 миллионов евро», — указано в сообщении ведомства.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что общая стоимость 20 пакетов военной техники составляет 1,5 миллиарда евро.