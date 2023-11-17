Двоих рязанцев осудят за кражу медесодержащего провода из списанных электровозов

Двоих рязанцев осудят за кражу медесодержащего провода из списанных электровозов. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского Линейного отдела полиции МВД России на транспорте.

Установлено, что 18-летние подозреваемые приехали на подъездные пути к железнодорожному предприятию. Там, как стало им известно, стояли подготовленные под списание и неохраняемые локомотивы.

Сообщники залезли внутрь через поврежденное межвагонное соединительное суфле и при помощи бокорезов поочередно из двух секций электровоза демонтировали медный кабель, являющийся ломом цветного металла весом 47 кг. Затем они покинули место преступления и сдали куски провода в пункт приема металла.

Всего сообщники совершили четыре кражи. Они похитили 189 килограммов кабеля на 134 тысячи рублей.

Уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ направили в суд с обвинительным заключением. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде.