Актрису из сериала «Ольга» Яну Троянову* признали иноагентом
Актрису из сериала «Ольга» Яну Троянову* признали иноагентом. Об этом сообщает RT.
Минюст внес Троянову* в список иноагентов за распространение фейков о российских властях. Также она выступала против СВО.
Также в реестр внесли:
— правозащитную организацию «Команда против пыток» *;
— издание The Moscow Times*
— владельца VPN-сервиса HideMyName*;
— основателя проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григория Свердлина*;
— псковского журналиста Марата Никандрова*;
— бывшего главреда программы «Кто хочет стать миллионером?», главреда «Проверено.медиа» Илью Бера*;
— журналиста Александра Морозова*.
*признан иноагентом на территории РФ.