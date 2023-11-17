Актрису из сериала «Ольга» Яну Троянову* признали иноагентом

Актрису из сериала «Ольга» Яну Троянову* признали иноагентом. Об этом сообщает RT.

Минюст внес Троянову* в список иноагентов за распространение фейков о российских властях. Также она выступала против СВО.

Также в реестр внесли:

— правозащитную организацию «Команда против пыток» *;

— издание The Moscow Times*

— владельца VPN-сервиса HideMyName*;

— основателя проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григория Свердлина*;

— псковского журналиста Марата Никандрова*;

— бывшего главреда программы «Кто хочет стать миллионером?», главреда «Проверено.медиа» Илью Бера*;

— журналиста Александра Морозова*.

*признан иноагентом на территории РФ.