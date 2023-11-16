Зеленский заявил о создании флота морских дронов, действующего в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании флота морских дронов. Об этом сообщило ТАСС .

«Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», — сказал Зеленский в видеообращение к участникам Генассмаблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

В сентябре Зеленский заявил, что в стране идет процесс создания флота морских дронов. 14 ноября украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил с утверждением, что Киев начал серийное производство надводных безэкипажных катеров. Однако он не привел какие-либо данные о количестве производимых или уже произведенных беспилотников.