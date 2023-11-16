Зеленский: конфликт с Россией нужно завершать, а не замораживать

Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно завершать, а не замораживать. Его слова приводит ТАСС.

На встрече с представителями африканских СМИ президент Украины заявил, что Киев не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его надо завершить.

«Давайте подпишем какие-нибудь Минские соглашения, заморозим конфликт. Такая у нас патовая ситуация. Никто никуда не может двинуться. Давайте попробуем так жить. Но мы все жили на Украине в это время, и все поняли — все равно это война», — заявил политик.

По его словам, даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время. Также будет сохраняться возможность возобновления конфликта в любое время.

Также Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.