ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанским БПЛА Columba

ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанским БПЛА Columba. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дрон нашел 50-летний житель поселка Пасово Заднепровского района Смоленска накануне утром. Мужчина в одиннадцатом часу утра отправился на работу и увидел перед воротами своего частного дома лежащий на земле беспилотник.

Прибывшие эксперты выяснили, что это БПЛА типа Columba, он нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг. После его падения пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что такие беспилотники производит испанская компания Spaitech, предназначены они в основном для разведки. ВСУ переделывают их в ударные — главным образом на предприятии ООО «НПП Спайтек» в Одессе. Дальность полета — 120 км, может нести до 7 кг нагрузки.

Фото с сайта Spaitech.