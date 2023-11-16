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ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, российские минометчики уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ на краснолиманском направлении.

Также российские спецназовцы на артемовском направлении уничтожили несколько позиций ВСУ.

Отмечается, что спецназовцы находятся под активным артобстрелами со стороны ВСУ. При этом они скрытно передвигаются малыми группами и бьют по украинским военным дронами-камикадзе, а также из 120-миллиметрового миномета.