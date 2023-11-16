В военном городке в Дягилеве снесли контрольно-пропускной пункт

В Рязани в военном городке при авиабазе «Дягилево» разобрали контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

По словам очевидца, КПП снесли в понедельник, 13 ноября.

«Буквально за два дня на ж/д путях неподалеку отсюда произошел взрыв, сошло 19 вагонов грузового поезда. И в это время целенаправленно демонтируется бетонный забор вокруг гарнизона Дягилево», — возмутился местный житель.

Он отметил, что еще два КПП здесь пустуют, поэтому у него возникли опасения за безопасность аэродрома.

В публикации указано, что пункты по периметру огороженного жилого массива, где квартировали семьи военных летчиков, существовали в Дягилеве с 1960-ых годов.