В Ульяновской области 12-летний мальчик пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Ульяновской области 12-летний мальчик пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Все произошло 12 ноября. Машинист одного из поездов заметил у батарейнего и релейного шкафов постороннего. Когда оперативники прибыли на место, они заметили, что оборудование облито горючей жидкостью (предположительно, бензином). Рядом со шкафами находились бутылка с остатками жидкости и коробка спичек, — самого возгорания не произошло.

Преступника нашли через три дня. Им оказался 12-летний ученик местной гимназии. На допросе ребенок признался, что получил задание поджечь релейный шкаф через Telegram.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».