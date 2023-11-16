В Ставропольском крае нашли тело экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ

В Ставропольском крае нашли тело экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, тело 68-летнего Владимира Свиридова нашли днем 15 ноября в его доме в поселке Аджиевском. Рядом с ним нашли тело его жены. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.

Отмечается, что сотрудники газовой службы уже провели замеры и превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Что стало причиной гибели Свиридовых, пока неизвестно.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6 армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год.