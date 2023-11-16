В СК прокомментировали гибель 48-летнего рязанца

Скопинский МСО устанавливает обстоятельства гибели пропавшего жителя поселка Милославское Вадима Селиванова. Об этом РЗН. инфо сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

Отмечается, что труп мужчины 1975 года рождения обнаружили во время поисковых мероприятий 4 ноября в поселке Милославское. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, местонахождение Вадима Селиванова не было известно с 28 августа. В четверг, 16 ноября, стало известно о его гибели.