В Саратовской области бывший военный ударил жену ножом в лицо

В Саратовской области мужчина ударил жену ножом в лицо. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Россия».

По предварительным данным, в квартире по улице Красногвардейской во время застолья супруга начала ревновать мужчину. Во время конфликта муж схватил нож и ударил ей в лицо, повредив щеку. Пострадавшая захлебнулась кровью и скончалась на месте.

Хозяин квартиры сам позвонил в полицию.

Как уточняет портал «Вольск.ру», обвиняемый — военный пенсионер.