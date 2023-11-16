В рязанской ОКБ прооперировали 200-килограммового мужчину

В рязанской ОКБ прооперировали 200-килограммового мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Мужчине провели операцию по уменьшению объемов желудка путем бариатрической хирургии. Так, во время процедуры из огромного растянутого органа сформировывают маленький. После этого пациент получает насыщение даже от небольшого объема пищи и переходит на правильный режим питания.

Пациента на следующий день после операции перевели из реанимационного отделения в палату, а на четвертые сутки выписали. В первый год мужчину будут наблюдать хирург, диетолог, эндокринолог и гастроэнтеролог.