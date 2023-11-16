В Рязанской облдуме состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2024-2026 годы

В четверг, 16 ноября, состоялись публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Слушания открыл первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев. Он рассказал, что проект бюджета на предстоящий трехлетний период, а также материалы к нему поступили в региональный парламент в электронном виде в установленный срок. Профильные комитеты детально рассмотрели основные характеристики бюджета на своих заседаниях и поддержали его принятие в первом чтении.

«В главном финансовом документе предусмотрены средства для поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан, пожилых людей, участников специальной военной операции. Заложены ресурсы для улучшения демографической ситуации, развития системы здравоохранения, образования, дорожного хозяйства, строительства и реконструкции социальных объектов, а также поддержки инвестиционных проектов, малого, среднего бизнеса и ряда других направлений», — уточнил Александр Шевырев.

Заместитель правительства Рязанской области Юлия Швакова отметила, что, несмотря на объективные трудности, в проекте документа максимально предусмотрено безусловное исполнение всех социальных обязательств перед жителями Рязанской области, а также достижение национальных целей:

Об основных характеристиках областного бюджета рассказала министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Было отмечено, что без учета дополнительно выделенных федеральных средств доходы на 2024 год запланированы в объеме около 82 млрд рублей, расходы — 82,2 млрд рублей, дефицит предусматривается в размере 254 млн или 0,4% к собственным доходам.

В следующем году в Рязанской области будут реализовываться 24 государственные программы. Также предусматривается реализация 12 национальных проектов. Пока на эти цели заложено 11,6 млрд рублей.