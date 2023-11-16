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В Рязанской облдуме обсудили реализацию закона по обращению с безнадзорными животными

В четверг, 16 ноября, в облдуме в рамках «правительственного часа» рассмотрели вопросы реализации на территории региона закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

В соответствии с региональным законодательством с 1 января 2021 года муниципальные образования несут ответственность за организацию отлова, транспортировку и содержание безнадзорных животных в приютах. Они могут это делать самостоятельно или привлекать сторонние организации. На исполнение этих полномочий органам МСУ из областного бюджета выделяются субвенции.

С информацией об организации в Рязанской области деятельности по обращению с животными без владельцев выступил первый заместитель начальника Главного управления ветеринарии региона Сергей Макаров:

— С начала текущего года на территории региона отловлены и размещены в приютах — 1808 собак, возвращены на прежние места обитания — 1268, переданы новым владельцам — 233. В соответствии с действующим законодательством после проведения всех необходимых процедур более 80% отловленных животных без владельцев возвращаются на прежние места обитания.

Кроме того, он отметил, что правительством области с целью улучшения текущей ситуации с безнадзорными животными по инициативе губернатора Павла Малкова разработана Концепция организации работы с безнадзорными животными в Рязанской области. Она включает такие направления, как создание приюта, регистрация домашних и безнадзорных животных, пропаганда ответственного обращения с животными, внедрение практики стерилизации домашних животных.

По словам Сергея Макарова, Главное управление ветеринарии региона с мая текущего года ввело на территории города Рязани «пилотный проект» льготной стерилизации домашних животных (собак и кошек) и в случае его успешной реализации опыт города Рязани планируется распространить во всех районах.

Депутат Виктор Дрейлих выразил обеспокоенность участившимися случаями нападения бездомных собак на детей и значимостью принятия радикальных мер по этому направлению. Депутат Николай Митрохин привел статистику пострадавших от животных без владельцев (228 тысяч человек в России, в том числе — 2415 в Рязанской области, из них — 28% несовершеннолетних детей) и предложил предусмотреть увеличение сроков содержания животных на передержке, поскольку возврат чипированных животных по месту обитания не исключает возможности дальнейшей агрессии по отношению к людям.

По итогам проведения «правительственного часа» профильному министерству будут выработаны рекомендации.