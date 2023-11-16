Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
Сбт, 18
-3°
ЦБ USD 88.95 -0.51 17/11
ЦБ EUR 96.59 -0.54 17/11
Нал. USD 90.5 / 90.7 16/11 16:05
Нал. EUR 96.55 / 97.85 16/11 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
1 864
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
2 354
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
20 848
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
5 228
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязанской области задержали рыбака-браконьера

В Рязанской области задержали рыбака-браконьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские узнали, что на озере Широкое, расположенном в окрестностях деревни Четаево в Касимовском районе, ночью заметили лодку, с которой мужчина светил прожектором в воду. Оперативники предположили, что мужчина ловил в озере рыбу с помощью остроги. Для этого ночью используют лодку и мощный источник света.

Полицейские организовали скрытое патрулирование берегов озера и вскоре ночью заметили на воде лодку, с которой мужчина светил вниз фарой, а затем бил в водоем палкой.

Через несколько минут лодка пристала к берегу. Выяснилось, что ей управлял 38-летний житель города Касимова. В лодке правоохранители нашли острогу, аккумулятор, электрическую фару и 10 рыб. Мужчину задержали. Лодку, рыбу и приспособления для незаконного лова изъяли.

Возбуждено уголовное дело.