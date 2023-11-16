В Рязанской области задержали рыбака-браконьера

В Рязанской области задержали рыбака-браконьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские узнали, что на озере Широкое, расположенном в окрестностях деревни Четаево в Касимовском районе, ночью заметили лодку, с которой мужчина светил прожектором в воду. Оперативники предположили, что мужчина ловил в озере рыбу с помощью остроги. Для этого ночью используют лодку и мощный источник света.

Полицейские организовали скрытое патрулирование берегов озера и вскоре ночью заметили на воде лодку, с которой мужчина светил вниз фарой, а затем бил в водоем палкой.

Через несколько минут лодка пристала к берегу. Выяснилось, что ей управлял 38-летний житель города Касимова. В лодке правоохранители нашли острогу, аккумулятор, электрическую фару и 10 рыб. Мужчину задержали. Лодку, рыбу и приспособления для незаконного лова изъяли.

Возбуждено уголовное дело.