В Рязанской области с 2024 года вырастет прожиточный минимум

В Рязанской области с 1 января 2024 года вырастет прожиточный минимум. Проект постановления регионального правительства опубликовали в среду, 15 ноября.

Согласно документу, прожиточный минимум составит 13 753 рубля на душу населения, что выше на 782 рубля по сравнению с 2023 годом.

Прожиточный минимум для остальных категорий граждан: