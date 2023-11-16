В Рязанской области с 2024 года вырастет прожиточный минимум
В Рязанской области с 1 января 2024 года вырастет прожиточный минимум. Проект постановления регионального правительства опубликовали в среду, 15 ноября.
Согласно документу, прожиточный минимум составит 13 753 рубля на душу населения, что выше на 782 рубля по сравнению с 2023 годом.
Прожиточный минимум для остальных категорий граждан:
- для трудоспособного населения — 14 991 рубль,
- для пенсионеров — 11 828 рублей,
- для детей — 13 747 рублей.