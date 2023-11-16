В Рязанской области полномочия по электроснабжению населенных пунктов передадут на региональный уровень

Депутаты областной Думы утвердили передачу соответствующих полномочий органам государственной власти региона. Инициатива должна повысить надежность электроснабжения населения, считают авторы законопроекта. Решение приняли на заседании областной Думы в четверг, 16 ноября.

Депутаты рассмотрели законопроект «О перераспределении полномочий по организации электроснабжения между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области».

Законопроект приняли для обеспечения бесперебойности функционирования объектов электросетевого комплекса и модернизации объектов электросетевого хозяйства. Имущество, необходимое для организации электроснабжения населения, консолидируют и передадут от органов местного самоуправления региональной власти. Переданные полномочия будет исполнять правительство региона за счет средств бюджета Рязанской области — самостоятельно или через уполномоченные органы исполнительной власти.

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области начнут перераспределять с 1 января 2024 года. При этом в части муниципалитетов Клепиковского, Михайловского, Рязанского, Спасского, Ухоловского, Шацкого районов, а также Сасовского муниципального округа и городского округа — город Касимов процесс стартует 1 января 2025 года.