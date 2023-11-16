В Рязани зафиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе

В Рязани зафиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

15 ноября в городе работали не только стационарные посты контроля за состоянием атмосферного воздуха, но и передвижные эколаборатории. Они отбирали пробы по адресам: Славянский проспект, дом № 3 и улица Связи, дом № 23.

За время своей работы передвижные экологические лаборатории не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе.

Вместе с тем, на посту наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Дашково-Песочне выявили одно превышение ПДК. Концентрация сероводорода оказалась равной 1,2 ПДКмр. Это значение находится в пределах технической погрешности измерений, отмечается в сообщении.