В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Дашково-Песочне 15 ноября задержали мужчину, которого ранее объявили в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Около 15:45 на улице Советской Армии полицейские заметили мужчину, который при виде их нервно себя повел. Он попытался скрыться во дворе, однако сделать этого не получилось.

Полицейские установили, что 59-летнего мужчину подозревают в неуплате штрафов в Беларуси. Он скрывался от беларусских полицейских, из-за чего был объявлен в федеральный розыск.

Рязанские сотрудники задержали мужчину для дальнейшей передачи инициаторам розыска.