В Рязани пьяная женщина из ЛНР избила полицейского

В Рязани пьяная женщина из ЛНР избила зампреда отдела участковых уполномоченных полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В ведомстве сообщили, что в суд поступило уголовное дело по обвинению уроженки Северодонецка Луганской области в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, в июле 2023 года, женщина в состоянии опьянения умышленно препятствовали работе органа, поэтому не менее восьми раз толкнула в грудь и нанесла несколько ударов по руке и лицу зампреда отдела участковых уполномоченных полиции.