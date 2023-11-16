В Рязани на площади 26 Бакинских Комиссаров сбили пенсионера и маленького ребенка

В Рязани на площади 26 Бакинских Комиссаров сбили пенсионера и маленького ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП случилось в среду, 15 ноября, примерно в 17:30, в Рязани, вблизи дома № 2/12 на площади 26 Бакинских Комиссаров. По предварительной информации, 79-летний житель Рязанского района на автомобиле Volkswagen Polo сбил 66-летнего местного жителя и ребенка 3-х лет.

В результате происшествия пешеходы получили травмы. Им медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия утончаются.