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В Рязани на Северной окружной заменят 526 светильников за 20 миллионов рублей

В Рязани на Северной окружной дороге заменят 526 светильников за 20 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Дирекция дорог Рязанской области выделила 19 млн 967 тысяч 306 рублей. Подрядчик демонтирует и установит 526 энергосберегающих светильников с теплым цветом, мощностью не менее 135 Вт.

Работы планируется выполнить от пересечения улиц Касимовское шоссе и Советской Армии до мкр. Борки до 26 декабря.