В России на 45% подорожали ингредиенты для традиционного новогоднего салата

В России на 45% подорожали ингредиенты для салата «Оливье». Об этом сообщает Mash.

«Мы взяли три рецепта: с колбасой, с курицей и с яблоком. Самый дорогой оказался у любимой классики: килограмм оливье с колбаской в новом году вам обойдется в 300 рублей», — говорится в сообщении.

По данным канала, остальные рецепты выйдут немного дешевле — в целом на 30-40 рублей.

Отмечается, что цена сильно выросла на картошку, морковь, колбасу, курицу и майонез. Другие составляющие салата тоже увеличились в стоимости, но не так ощутимо.