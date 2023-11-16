В России хотят упростить покупку оружия для ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет ветеранам боевых действий покупать многозарядное и нарезное оружие без стажа и прохождения обучения. Об этом пишет газета « Известия » со ссылкой на заместителя председателя комитета по безопасности Анатолия Выборного.

Он обратил внимание, что, согласно закону, от прохождения обучения освобождены военные, силовики и представители органов юстиции. В то же время для ветеранов боевых действий это требование сохраняется. По словам Выборного, эти граждане «наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия» и их не нужно обучать владению оружием.

«Для того чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные изменения», — пояснил депутат.

Кроме того, законопроект призван разгрузить и упростить систему работы регулятора — Росгвардии. Он подчеркнул, что речи об отказе от контроля за выдачей оружия не идет. Ветераны боевых действий, как и другие желающие приобрести оружие, обязаны будут пройти медицинское освидетельствование. Депутат отметил, что инициативу уже поддержали в Росгвардии.