В РГУ прокомментировали информацию о возможной ликвидации кафедры педагогики и менеджмента

В РГУ прокомментировали редакции РЗН. инфо информацию о возможной ликвидации кафедры педагогики и менеджмента.

Как отметили в вузе, в 2013 году кафедра педагогики «необъяснимым образом» оказалась включенной в состав факультета социологии и управления, на котором никогда не было ни одного педагогического направления подготовки.

В РГУ подчеркнули, что кафедра педагогики, территориально располагающаяся в главном корпусе на Свободе, не имеет никаких контактов с факультетом социологии и управления, который все эти годы находится в корпусе на Победе.

«Преподаватели кафедры педагогики месяцами не взаимодействовали с другими преподавателями факультета социологии и управления, так как они не пересекаются с ними ни в учебно-методической, ни в научной сфере. Приставка в названии кафедры „менеджмента в образовании“ носит чисто формальный характер и служит, очевидно, „для отвода глаз“ при вопросе, что делает кафедра педагогики на непедагогическом факультете, ведь никакие управленческие дисциплины на кафедре не преподаются», — рассказали в РГУ.

Кроме того, в вузе подметили, что в настоящее время в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России в РГУ проводится оптимизация штатной структуры. Поэтому было принято решение о включении кафедры педагогики и менеджмента в состав института психологии, педагогики и социальной работы.

«Кафедра перемещена в полном штатном составе в соответствии со своей учебной нагрузкой. Имеющаяся в институте психологии и педагогики кафедра педагогики и перемещенная в него кафедра педагогики и менеджмента функционально дополняют друг друга. Штат обеих кафедр полностью укомплектован, учебная нагрузка у них не пересекается. В настоящее время никаких дополнительных оргштатных мероприятий в отношении двух кафедр не планируется», — заключили в РГУ.

Ранее в СМИ появилась информация, что кафедру педагогики и менеджмента переведут в состав Института психологии.