В Республике Хакасия фермер семь лет держал трех человек в рабстве и издевался над ними

В Хакасии фермер семь лет удерживал в рабстве двух мужчин и женщину и издевался над ними. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

Он отобрал у них документы, держал в погребе, запугивал и бил, заставляя по 16 часов работать на своем хозяйстве. Эти люди раньше вели асоциальный образ жизни, предприниматель нашел их еще в 2016 году и предложил им работу на ферме.

Пленные не раз пытались сбежать, но «хозяин» всегда возвращал их обратно.

Теперь рабовладельцем занялись в Следственном комитете, он задержан.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.