В Петрозаводске в ДТП с внедорожником и «скорой» пострадали медики

В Петрозаводске внедорожник врезался в машину скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный следственный комитет.

Отмечается, что автомобиль скорой медицинской помощи с включенными маячками и звуковым сигналом двигался по улице Куйбышева, а на перекрестке в него въехал Nissan X-Trail. От удара скорая опрокинулась на бок, во внедорожнике сработали подушки безопасности.

По данным полиции, 65-летнему водителю иномарки на месте ДТП оказана медицинская помощь. Двое медиков получили травмы, одного из них госпитализировали.