В Москве мужчина выпил 15 энергетиков и умер

В Москве мужчина выпил 15 энергетиков и умер. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

По данным канала, 15 ноября в полицию сообщили о смерти 39-летнего мужчины. На теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.

Мать погибшего сообщила оперативникам, что незадолго до смерти ее сын выпил 15 банок энергетика. После этого у него поднялась температура, и он пожаловался на плохое самочувствие.

Проводится проверка. Тело направили на экспертизу.