В Красноярске мужчина зарезал сожительницу и попытался загримировать раны на ее теле

В Красноярске мужчина зарезал сожительницу и попытался загримировать раны на ее теле. Об этом пишет Telegram-канал «МРАК».

По версии следователей, пенсионер поссорился со своей 46-летней возлюбленной, заподозрив ее в измене. В ходе конфликта он схватил кухонный нож и несколько раз ударил женщину в грудь и шею. Потерпевшая скончалась на месте.

Затем преступник попытался загримировать раны на теле убитой. Ее родственникам он сказал, что та находится в больнице. Спустя три дня после того как женщина перестала выходить на связь, близкие обратились в полицию.

Правоохранители приехали в квартиру и обнаружили труп.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.