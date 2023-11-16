Около Коломны грузовик столкнулся с двумя иномарками

В Луховицах Московской области 15 ноября произошло массовое ДТП. Об этом сообщило kolomna-spravka .

Около 19:00 на 131 км трассы М-5 «Урал» на перекрестке в районе ТЦ «КАДО» грузовой автомобиль КамАЗ, ехавший со стороны Москвы, столкнулся с двумя иномарками — Opel и Jaguar, которые следовали в направлении столицы.

В результате аварии пострадал 43-летний водитель Jaguar. Его из покореженной машины доставали сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента.

По предварительным данным, мужчина получил переломы и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали.