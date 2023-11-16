В Иркутской области вездеход с рабочими провалился под лед, погибли четыре человека

В Иркутской области вездеход с рабочими провалился под лед. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, гусеничная машина «ТГМ-5» провалилась под лед во время переезда через реку Ичера утром 15 ноября. В вездеходе находились 6 человек — сотрудники компании «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Спастись удалось только двоим.

Ночью вездеход удалось достать из реки. Внутри были обнаружены тела четырех человек.

Отмечается, что все погибшие работали в компании вальщиками леса. Среди них были жители Иркутской и Свердловской областей, а также Хабаровского края.

СК начал проверку.