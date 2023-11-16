Стало известно, сколько женщин в Рязанской области отправились на СВО

Стало известно, сколько женщин в Рязанской области отправились на СВО. Об этом ТКР сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Зайцев.

«Пока в приоритете у нас девушки, которые имеют медицинское образование — среднее профессиональное или высшее. Два человека заключили контракты, они рассматриваются на должности медицинских сестер и фельдшеров. В данный момент они успешно прибыли в часть и проходят службу», — заявил Зайцев.

СМИ также отмечает, что менее чем за месяц в новый пункт отбора на улице Каширина в Рязани пришли около 200 человек.

Напомним, он открылся 25 октября.