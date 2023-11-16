РЖД начнут брать на работу осужденных и иностранцев из-за дефицита кадров

РЖД начнут брать на работу осужденных и иностранцев из-за дефицита кадров. ОБ этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на замгендиректора компании.

Отмечается, что в организации уже обсуждают со ФСИН возможность трудоустройства осужденных к принудительным работам. Руководство понимает все риски, но это «реально такая дополнительная возможность».

Также начали заниматься трудоустройством иностранцев «значительно более активно, чем раньше».