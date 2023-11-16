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Рязанская мэрия заявила о готовности к зиме

В четверг, 16 ноября, на комитете по ЖКХ в рязанской гордуме чиновники и депутаты обсудили готовность к зиме.

Исполняющий обязанности начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов поделился, что из 140 единиц техники 123 уже готовы к работе, остальные находятся на ремонте. Также в нужном количестве закуплены песко-соляные смеси, реагенты и соль, водители спецтехники дежурят в круглосуточном режиме. Как отметил Наумов, что зиму они встретят в полной готовности.

Депутат Роман Худяков предложил закупить школам и детским садам песок, чтобы они могли обработать самостоятельно подходы к учреждениям. Наумов пообещал проработать вопрос.